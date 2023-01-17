***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.01.2023 10:08
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102750
BIST
10:145.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 47,61
|Açılış
|: 5.208
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.257
En Düşük
5.194
10:1418,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
10:1420,3389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
10:141.153,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,67
|Açılış
|: 1.153,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ONCSM
|45,24
|904.483
|% 9,97
|
|SDTTR
|82,85
|65.067.566
|% 9,95
|
|TLMAN
|61,90
|20.880.113
|% 9,95
|
|SOKE
|10,96
|2.210.829
|% 9,93
|
|DAGI
|6,65
|4.015.149
|% 9,92
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|ADEL
|117,10
|695.525
|% -4,80
|
|GMTAS
|8,01
|13.189.544
|% -3,49
|
|ATSYH
|115,30
|757.752
|% -2,95
|
|TNZTP
|13,57
|53.404.669
|% -2,79
|
|THYAO
|144,60
|778.939.593
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,39
|688.874.392
|% 2,57
|
|EREGL
|41,08
|610.586.538
|% 0,15
|
|ASELS
|58,85
|519.402.796
|% 1,55
|
|KOZAL
|572,30
|444.728.456
|% -0,30
|
|EKGYO
|8,39
|688.874.392
|% 2,57
|
|VAKBN
|10,71
|351.478.766
|% 2,19
|
|YKBNK
|9,78
|235.803.961
|% 0,51
|
|KRDMD
|19,18
|435.558.520
|% 1,32
|
|AKBNK
|17,37
|326.224.736
|% 0,58
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7925
|18,7960
|% 0,06
|
|Euro
|20,3253
|20,3359
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8383
|22,9529
|% -0,02
|
|Frank
|20,2272
|20,3491
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,02
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-8,30
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.807
|7.875
|-25,00
|
|Yarım
|3.804
|3.854
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,26
|
Seans Raporu
10:12
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10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAL, HEKTS
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10:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, EKGYO
-
10:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 78 artarak (% 0.82 ) 4, 670
-
10:27
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10:27
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