***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2023 08:54
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103319
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.164,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7919
|18,8007
|% 0,07
|
|Euro
|20,3646
|20,3786
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1955
|23,3119
|% -0,06
|
|Frank
|20,4175
|20,5405
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,39
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.880
|7.963
|-25,00
|
|Yarım
|3.840
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,00
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem