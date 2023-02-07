***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.02.2023 09:10
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110187
BIST
13:044.584
En Yüksek
|Değişim
|: -7,01%
|| -345,70
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.584
13:0418,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0420,1924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0168
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:041.135,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.135,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:04
|INTEM
|86,90
|10.211.849
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|88.315.801
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|16.974.283
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.111.498
|% 9,98
|
|YEOTK
|54,00
|49.885.477
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.630.910
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|11.891.349
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.986.516
|% -10,00
|
|PRDGS
|6,30
|10.920.650
|% -10,00
|
|THYAO
|128,10
|2.121.901.586
|% -8,43
|
|KRDMD
|17,27
|1.784.804.089
|% -2,21
|
|ASELS
|53,05
|1.685.068.332
|% -9,78
|
|KOZAL
|507,40
|1.174.162.640
|% -3,08
|
|TUPRS
|530,10
|1.153.120.618
|% -8,43
|
|KRDMD
|17,27
|1.784.804.089
|% -2,21
|
|EKGYO
|6,74
|421.180.155
|% -7,29
|
|YKBNK
|8,26
|447.485.083
|% -6,98
|
|BUCIM
|6,07
|249.349.063
|% 8,78
|
|AKBNK
|15,13
|605.116.566
|% -6,60
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8270
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1800
|20,1865
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5339
|22,6469
|% -0,14
|
|Frank
|20,2639
|20,3859
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.713
|7.766
|-22,00
|
|Yarım
|3.768
|3.800
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.900
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|1,42
|