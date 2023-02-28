***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2023 09:13
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117457
BIST
11:095.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,50
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:0918,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,1130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:0920,0437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:091.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ALFAS
|221,60
|45.693.920
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|EMKEL
|6,51
|41.779.581
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.159.119
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,20
|3.474.925
|% 9,94
|
|METUR
|4,91
|23.155.709
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|CIMSA
|119,90
|357.834.551
|% -5,96
|
|FMIZP
|141,80
|19.491.510
|% -5,59
|
|OYAKC
|48,48
|2.107.462.973
|% 0,33
|
|THYAO
|143,80
|2.079.653.360
|% 0,28
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|EREGL
|44,36
|1.395.657.888
|% 0,73
|
|EKGYO
|8,48
|929.007.187
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,70
|1.433.892.372
|% 2,19
|
|KRDMD
|22,30
|1.825.521.188
|% 1,55
|
|YKBNK
|10,01
|735.810.195
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,76
|589.917.140
|% 1,20
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8881
|18,8910
|% 0,02
|
|Euro
|20,0353
|20,0437
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6514
|22,7650
|% -0,23
|
|Frank
|20,0417
|20,1624
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0179
|5,0431
|% 0,03
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-9,21
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.474
|7.529
|-44,00
|
|Yarım
|3.651
|3.684
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.842
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|0,66
|