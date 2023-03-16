***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2023 09:08
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125392
BIST
13:095.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,81
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0919,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0920,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:091.173,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.173,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.086.432
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.562.130
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.123.513
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,56
|21.401.475
|% -6,46
|
|PENTA
|24,18
|363.760.824
|% -5,40
|
|RODRG
|66,95
|21.916.615
|% -4,36
|
|TLMAN
|57,75
|12.658.675
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|EREGL
|39,72
|1.842.822.574
|% 2,95
|
|THYAO
|133,00
|1.445.306.676
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.161.803.262
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,34
|1.145.174.307
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|498.914.553
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,90
|1.138.304.568
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8697
|22,9844
|% 0,19
|
|Frank
|20,4009
|20,5238
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0438
|5,0691
|% 0,05
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.919
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.869
|3.897
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,78
|