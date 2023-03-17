***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2023 09:03
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125758
BIST
11:395.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 49,40
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:3919,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:3920,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1272
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:391.178,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.178,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKART
|26,06
|9.191.269
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.443.524
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|83.303.392
|% 9,80
|
|AKMGY
|85,75
|11.194.638
|% 9,72
|
|MARKA
|10,60
|18.631.367
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|44,82
|10.209.543
|% -5,60
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,80
|2.615.051.643
|% 8,14
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|ASELS
|56,95
|901.253.822
|% 1,33
|
|THYAO
|133,40
|811.529.612
|% 0,91
|
|GOKNR
|20,42
|2.286.336.586
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,92
|1.169.064.898
|% 1,50
|
|EKGYO
|7,36
|517.335.127
|% 2,08
|
|AKFGY
|4,11
|283.604.901
|% 9,02
|
|YKBNK
|11,53
|642.817.965
|% 1,50
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,9975
|23,1128
|% 0,24
|
|Frank
|20,4474
|20,5706
|% 0,40
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,60
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.923
|8.007
|21,00
|
|Yarım
|3.884
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,11
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,58
|