***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2023 09:12
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evren Sarıçiçek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139934
BIST
10:545.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5419,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5421,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0422
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:541.243,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.243,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|EUYO
|5,59
|1.345.208
|% 8,97
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|IMASM
|51,55
|155.762.718
|% -9,80
|
|AKMGY
|84,00
|5.572.136
|% -5,23
|
|ATAGY
|4,65
|2.556.889
|% -4,52
|
|ONCSM
|91,90
|28.922.800
|% -4,37
|
|FENER
|51,10
|55.097.864
|% -4,04
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|THYAO
|135,70
|736.451.130
|% -0,37
|
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,76
|493.266.789
|% 0,52
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,71
|156.641.871
|% 0,00
|
|GSRAY
|9,85
|195.297.223
|% 5,91
|
|YKBNK
|10,18
|188.075.673
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,96
|181.480.553
|% -0,42
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3994
|19,4069
|% 0,03
|
|Euro
|21,3039
|21,3203
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-15,02
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.858
|9.018
|-32,00
|
|Yarım
|4.326
|4.415
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.163
|2.214
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,71
|