***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2023 09:09
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140236
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
0
En Düşük
0
18:0519,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0123
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0469
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.246,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.246,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,22
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4031
|19,4064
|% 0,06
|
|Euro
|21,2879
|21,2923
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0777
|24,1985
|% 0,11
|
|Frank
|21,5822
|21,7122
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1578
|5,1837
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,26
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.980
|9.186
|21,00
|
|Yarım
|4.386
|4.497
|10,00
|
|Çeyrek
|2.193
|2.256
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|-0,73
|