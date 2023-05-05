***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2023 09:10
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147091
BIST
12:044.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -62,06
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0419,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0318
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0421,5250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0620
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:041.278,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.278,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.307.622
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.448.931
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|GESAN
|51,55
|255.313.427
|% -7,78
|
|PAMEL
|149,50
|51.032.368
|% -7,72
|
|EMKEL
|5,95
|43.849.834
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|THYAO
|126,40
|971.056.359
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,42
|719.004.458
|% -6,15
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|EKGYO
|5,39
|275.038.538
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,28
|392.905.261
|% -0,64
|
|ISCTR
|10,79
|410.422.086
|% 1,31
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4962
|19,5007
|% 0,16
|
|Euro
|21,5119
|21,5250
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,4993
|24,6221
|% 0,28
|
|Frank
|21,7790
|21,9102
|% -0,61
|
|Riyal
|5,1843
|5,2103
|% 0,07
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.490
|4.572
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.224
|2.272
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|1,16
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de