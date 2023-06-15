***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2023 09:03
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158818
BIST
12:515.406
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 45,65
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5123,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1043
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5125,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2218
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7220
En Düşük
25,3574
12:511.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:51
|RHEAG
|5,94
|10.338.400
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.512.857
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.682.840
|% 9,99
|
|BURVA
|70,85
|132.087.747
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.231.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,17
|20.435.426
|% -5,00
|
|DGATE
|18,36
|25.211.648
|% -4,87
|
|THYAO
|183,30
|4.021.411.891
|% 0,22
|
|SASA
|54,90
|1.470.886.354
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|ZOREN
|3,07
|401.477.489
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,15
|391.997.028
|% 0,70
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6690
|23,6748
|% 0,44
|
|Euro
|25,6797
|25,7220
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,8709
|30,0207
|% 0,45
|
|Frank
|26,1493
|26,3069
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2930
|6,3246
|% 0,49
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|1,49
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.703
|9.963
|-92,24
|
|Yarım
|4.751
|4.839
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.419
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,82
|-0,31
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|0,78
|