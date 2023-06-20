***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2023 09:07
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160191
BIST
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11:055.273
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,20
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0523,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0549
|Açılış
|: 23,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0525,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0875
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:051.483,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.483,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DAGHL
|11,99
|8.709.981
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|207.869.708
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.928.737
|% 9,98
|
|INGRM
|707,90
|18.799.404
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|18.268.751
|% 9,97
|
|VKFYO
|15,33
|5.795.353
|% -9,98
|
|IHAAS
|112,80
|10.778.701
|% -9,83
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,62
|141.744.785
|% -6,50
|
|BRSAN
|231,70
|114.171.228
|% -4,61
|
|THYAO
|172,60
|1.634.754.779
|% -0,80
|
|PASEU
|35,50
|1.285.553.377
|% -2,95
|
|YKBNK
|12,29
|832.116.186
|% 0,82
|
|SASA
|54,00
|627.118.989
|% 1,79
|
|AKBNK
|18,63
|624.996.646
|% 0,65
|
|YKBNK
|12,29
|832.116.186
|% 0,82
|
|PASEU
|35,50
|1.285.553.377
|% -2,95
|
|EKGYO
|6,79
|241.988.036
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,63
|624.996.646
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,00
|425.162.708
|% 0,93
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5986
|23,6038
|% 0,12
|
|Euro
|25,8194
|25,8249
|% 0,28
|
|Sterlin
|30,1192
|30,2703
|% 0,04
|
|Frank
|26,2313
|26,3893
|% -0,08
|
|Riyal
|6,2723
|6,3038
|% -0,07
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|1,13
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.726
|4.833
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.363
|2.416
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,15
|18,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|0,34
|