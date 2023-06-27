***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.06.2023 09:18
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162581
BIST
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11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,69
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.603,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.603,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BRYAT
|1.373,30
|159.030.158
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|2.523.234
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|31.898.853
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|83.038.998
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|MACKO
|88,00
|11.178.585
|% -2,60
|
|PENTA
|25,54
|85.203.013
|% -2,52
|
|MAKIM
|27,54
|4.430.039
|% -2,41
|
|EGPRO
|96,70
|14.490.661
|% -2,32
|
|GRSEL
|20,70
|8.655.788
|% -2,17
|
|THYAO
|191,20
|1.644.275.242
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,15
|1.433.174.071
|% 4,47
|
|KOZAL
|24,66
|558.642.571
|% -1,60
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|TOASO
|251,40
|420.084.337
|% 3,88
|
|ZOREN
|3,41
|212.597.984
|% 5,57
|
|EKGYO
|7,49
|339.181.107
|% 0,54
|
|ISCTR
|14,08
|504.641.470
|% 0,21
|
|YKBNK
|13,05
|401.068.648
|% -0,61
|
|ODAS
|6,99
|160.885.215
|% 2,19
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9282
|25,9882
|% 0,33
|
|Euro
|28,3844
|28,4038
|% 0,33
|
|Sterlin
|32,7384
|32,9026
|% -0,53
|
|Frank
|28,7183
|28,8913
|% -0,55
|
|Riyal
|6,8520
|6,8863
|% -0,75
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.598
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.132
|5.316
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.574
|2.658
|-4,00
|