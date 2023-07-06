***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2023 09:08
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166111
BIST
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10:236.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 49,32
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2326,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0305
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2328,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1576
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:231.611,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.611,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:23
|FORTE
|41,26
|75.426.958
|% 9,97
|
|BALAT
|15,66
|243.560
|% 9,97
|
|AVHOL
|144,50
|12.135.544
|% 9,97
|
|IZINV
|29,44
|19.393.559
|% 9,93
|
|TGSAS
|22,16
|10.253.271
|% 9,92
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|KIMMR
|5,25
|2.464.658
|% -4,72
|
|VAKFN
|6,11
|45.680.297
|% -3,17
|
|ESCAR
|95,00
|25.993.531
|% -2,81
|
|BARMA
|15,07
|14.535.096
|% -2,71
|
|THYAO
|217,90
|2.297.478.015
|% 0,65
|
|SISE
|47,12
|783.545.390
|% 2,04
|
|KOZAL
|27,62
|635.870.369
|% 1,99
|
|ASTOR
|71,60
|573.458.473
|% 1,13
|
|TUPRS
|85,40
|518.388.981
|% 0,89
|
|EKGYO
|7,96
|404.692.785
|% 1,66
|
|ZOREN
|3,58
|138.589.911
|% 1,70
|
|ODAS
|8,27
|304.907.782
|% 5,08
|
|YKBNK
|13,21
|391.606.209
|% -0,38
|
|ISCTR
|14,18
|350.325.553
|% -0,49
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0901
|26,0975
|% 0,12
|
|Euro
|28,3895
|28,4349
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,0844
|33,2503
|% 0,17
|
|Frank
|28,9695
|29,1440
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9366
|6,9714
|% 0,08
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|5,39
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.198
|5.326
|5,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.663
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,50
|0,10
|
|B. Petrol
|76,57
|76,57
|-0,08
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:37VANGD
Yüzde 7.74 oranında artışla 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 386, 535 adet işlem
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
10:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ARCLK, KOZAA
-
10:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 24 artarak (% 0.31 ) 5, 509
-
10:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, FORTE, AVHOL, PSDTC, PSDTC, BALAT, PSDTC, IZINV, PSDTC, PINSU