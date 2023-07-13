***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.07.2023 09:10
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171184
BIST
'
11:226.417
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 75,16
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2226,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0252
|Açılış
|: 80,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 80,1100
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2229,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1566
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:2220,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,12
|Açılış
|: 20,39
|
|Önceki Kapanış
|: 20,27
|
20,41
En Düşük
20,23
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MAALT
|489,60
|19.848.027
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.517.559
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.751.367
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.295.979
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|904.935.879
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,95
|14.965.786
|% -6,47
|
|POLTK
|3.569,80
|8.154.218
|% -4,04
|
|ASTOR
|83,70
|2.471.973.284
|% 4,82
|
|THYAO
|213,10
|2.301.130.195
|% 1,04
|
|SISE
|48,34
|2.032.030.587
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|EUPWR
|137,90
|1.337.980.233
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,52
|981.963.229
|% 1,43
|
|IHLAS
|0,99
|94.610.034
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,97
|1.097.150.991
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,77
|1.125.952.070
|% 1,03
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1470
|26,1523
|% 0,10
|
|Euro
|29,2080
|29,2172
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0222
|34,1928
|% 0,59
|
|Frank
|30,1842
|30,3660
|% 0,66
|
|Riyal
|6,9504
|6,9853
|% 0,13
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35RAYSG
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 043 adet işlem
-
11:33DESA
Yüzde 5.91 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 061 adet işlem
-
11:32MARTI
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 264, 226 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 6, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 32, 832.00 milyon TL de
-
11:31NETAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 745 adet işlem