***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.07.2023 09:01
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172549
BIST
'
12:186.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 130,76
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1826,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1400
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1829,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1383
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:181.650,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.245.354
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.089.104
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.590.661
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.545.437
|% -7,52
|
|MTRYO
|6,05
|7.101.211
|% -7,35
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,70
|4.648.151.583
|% 1,97
|
|ASELS
|73,00
|3.767.292.207
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|SISE
|49,84
|2.510.087.883
|% 1,26
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|EKGYO
|8,33
|1.390.026.711
|% 1,09
|
|ZOREN
|3,70
|510.892.990
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,71
|1.540.151.042
|% 1,52
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2537
|26,2653
|% 0,54
|
|Euro
|29,5060
|29,5129
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2635
|34,4353
|% 0,49
|
|Frank
|30,4668
|30,6504
|% 0,91
|
|Riyal
|6,9750
|7,0099
|% 0,45
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
12:18
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM