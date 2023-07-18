***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.07.2023 09:02
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172866
BIST
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10:406.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -12,01
|Açılış
|: 6.637
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|Önceki Kapanış
|: 6.600
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6.577
En Yüksek
6.662
10:4026,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
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|Açılış
|: 26,5500
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|Önceki Kapanış
|: 26,2550
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26,9451
En Düşük
26,2687
10:4030,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
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|Açılış
|: 29,7500
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|Önceki Kapanış
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10:401.693,29
En Yüksek
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|: 2,31%
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|Açılış
|: 1.693,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
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1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:38
|LINK
|69,85
|28.901.542
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|323.693.609
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|30.250.898
|% 10,00
|
|FORTE
|88,15
|27.648.071
|% 9,98
|
|SAFKR
|23,82
|51.022.634
|% 9,97
|
|AYCES
|198,60
|15.433.003
|% -8,06
|
|AVGYO
|7,97
|6.274.708
|% -7,65
|
|BAYRK
|7,92
|18.016.159
|% -6,82
|
|GRNYO
|9,40
|12.957.853
|% -6,65
|
|PRZMA
|24,90
|6.278.534
|% -5,75
|
|ASELS
|75,00
|2.328.893.001
|% 1,35
|
|THYAO
|217,70
|2.234.960.145
|% -0,50
|
|SISE
|51,20
|1.098.752.146
|% -0,87
|
|GESAN
|81,50
|1.084.681.248
|% 5,57
|
|EKGYO
|8,37
|1.033.671.860
|% 1,45
|
|EKGYO
|8,37
|1.033.671.860
|% 1,45
|
|YKBNK
|13,95
|704.070.980
|% 0,94
|
|ZOREN
|3,66
|183.974.559
|% 0,00
|
|KLGYO
|3,29
|143.106.927
|% 4,44
|
|ISCTR
|14,75
|558.394.590
|% 1,44
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8862
|26,9008
|% 2,15
|
|Euro
|30,2638
|30,2958
|% 2,40
|
|Sterlin
|35,0749
|35,2508
|% 2,20
|
|Frank
|31,2006
|31,3885
|% 2,35
|
|Riyal
|7,1377
|7,1735
|% 1,98
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|39,86
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.867
|11.147
|196,00
|
|Yarım
|5.434
|5.599
|98,00
|
|Çeyrek
|2.725
|2.800
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,54
|0,49
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,24
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