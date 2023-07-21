***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2023 09:04
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174027
BIST
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11:106.672
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -9,70
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:1026,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1867
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:1029,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1499
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
11:101.700,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.700,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SMRTG
|115,60
|667.591.465
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|29.405.548
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|105.328.102
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,60
|422.540.948
|% 9,55
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.389.244
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|92.463.714
|% -9,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,15
|3.518.192.255
|% 6,08
|
|THYAO
|223,50
|2.355.405.908
|% -0,75
|
|TUPRS
|92,25
|1.748.028.821
|% 1,37
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|KOZAA
|58,20
|1.236.080.036
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,79
|609.777.881
|% 2,16
|
|ODAS
|10,08
|992.809.593
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,90
|212.746.202
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,43
|611.389.017
|% -0,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9282
|26,9337
|% 0,70
|
|Euro
|29,9847
|29,9994
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5489
|34,7221
|% 0,64
|
|Frank
|30,9726
|31,1592
|% 0,71
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,68
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,81
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.122
|11.249
|-60,00
|
|Yarım
|5.561
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,12
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,57
|