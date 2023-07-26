***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.07.2023 09:00
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175232
BIST
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10:196.655
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 50,15
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1926,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0331
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1929,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1217
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:191.707,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.707,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ZEDUR
|66,55
|25.545.475
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|YGYO
|3,09
|19.410.068
|% 9,19
|
|EDIP
|27,46
|27.575.798
|% 8,88
|
|AKYHO
|2,77
|15.278.678
|% 8,20
|
|BURCE
|155,10
|110.334.888
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|EUPWR
|164,50
|113.873.254
|% -4,97
|
|YKBNK
|12,75
|1.429.092.730
|% -4,64
|
|ASTOR
|100,20
|1.103.512.780
|% 0,20
|
|THYAO
|218,50
|1.024.874.325
|% 0,55
|
|KCHOL
|118,70
|666.570.870
|% 1,89
|
|KOZAL
|26,48
|642.167.791
|% 3,84
|
|YKBNK
|12,75
|1.429.092.730
|% -4,64
|
|TSPOR
|6,31
|217.697.433
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,26
|228.008.402
|% 0,85
|
|ZOREN
|4,07
|102.690.436
|% 2,26
|
|KOZAL
|26,48
|642.167.791
|% 3,84
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9450
|26,9561
|% 0,14
|
|Euro
|29,8217
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,6305
|34,8042
|% 0,04
|
|Frank
|31,1282
|31,3157
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,13
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.107
|11.214
|42,00
|
|Yarım
|5.545
|5.633
|21,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-0,23
|