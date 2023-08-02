***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2023 09:12
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179482
BIST
'
10:267.211
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 42,66
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2626,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2629,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0604
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:261.689,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.689,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|MRSHL
|697,00
|32.532.557
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.019.604
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|OYAYO
|37,50
|25.802.373
|% -6,62
|
|THYAO
|234,90
|1.737.412.623
|% 1,69
|
|SASA
|64,80
|1.480.922.382
|% 0,62
|
|ASTOR
|113,60
|982.460.716
|% 0,44
|
|ASELS
|75,40
|639.308.441
|% 1,14
|
|YKBNK
|14,21
|634.448.810
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,61
|398.466.993
|% 0,47
|
|YKBNK
|14,21
|634.448.810
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,95
|234.266.465
|% 3,84
|
|IHYAY
|1,40
|53.174.679
|% 9,37
|
|ZOREN
|4,31
|125.548.187
|% 0,70
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9581
|26,9711
|% 0,13
|
|Euro
|29,6473
|29,6556
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3383
|34,5105
|% 0,06
|
|Frank
|30,6729
|30,8577
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1701
|7,2061
|% 0,16
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,81
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,01
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,66
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:37FZLGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 007, 460 adet işlem
-
10:36CUSAN
Yüzde 5.02 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 979 adet işlem
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 33 artarak (% 0.43 ) 7, 845
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASTOR
-
10:35XU100
Endeks 7, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 243.00 milyon TL de