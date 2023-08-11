***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2023 09:04
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184215
BIST
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12:107.516
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 74,83
|Açılış
|: 7.453
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|Önceki Kapanış
|: 7.442
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7.398
En Yüksek
7.542
12:1027,0516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0535
|Açılış
|: 27,0700
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|Önceki Kapanış
|: 27,0850
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27,4046
En Düşük
26,9847
12:1029,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1178
|Açılış
|: 29,7500
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|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
12:101.669,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,20
|Açılış
|: 1.669,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SAYAS
|58,85
|145.323.783
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.357.629
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|361.290.097
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,43
|117.026.181
|% -57,47
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,74
|926.957.565
|% -8,22
|
|DOCO
|3.522,10
|40.979.995
|% -7,31
|
|THYAO
|260,20
|4.041.215.298
|% 0,66
|
|ASTOR
|124,80
|3.815.447.723
|% 3,48
|
|AKBNK
|30,22
|2.457.338.305
|% -1,44
|
|KLSER
|73,30
|2.421.121.299
|% 3,02
|
|GARAN
|54,95
|2.304.429.248
|% 0,83
|
|SKBNK
|3,82
|723.532.935
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,38
|1.510.301.414
|% -1,41
|
|YKBNK
|15,47
|2.196.237.778
|% -1,59
|
|ISCTR
|17,02
|1.909.856.664
|% -1,45
|
|AKBNK
|30,22
|2.457.338.305
|% -1,44
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0462
|27,0519
|% 0,20
|
|Euro
|29,7322
|29,7495
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,2607
|34,4325
|% 0,31
|
|Frank
|30,7318
|30,9170
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1853
|7,2213
|% 0,05
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|7,39
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,81
|0,06
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,07
|