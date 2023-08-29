***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2023 09:23
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190112
BIST
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11:247.975
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 33,65
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2426,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1613
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2428,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1425
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:241.646,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.646,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.042.687
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,95
|782.127.217
|% -9,69
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,80
|3.171.811.688
|% -2,04
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ASTOR
|137,50
|2.772.536.710
|% 1,48
|
|KCHOL
|146,80
|2.359.819.241
|% 4,11
|
|THYAO
|252,30
|2.322.526.142
|% -1,45
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,75
|438.891.614
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,55
|588.757.125
|% 0,12
|
|YKBNK
|17,01
|919.834.009
|% 2,04
|
|PETKM
|20,12
|990.870.233
|% -0,20
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6096
|26,6204
|% 0,61
|
|Euro
|28,7000
|28,7500
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,4812
|33,6491
|% 0,67
|
|Frank
|29,9875
|30,1681
|% 0,53
|
|Riyal
|7,0766
|7,1121
|% 0,59
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|12,43
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.995
|11.097
|11,00
|
|Yarım
|5.510
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|0,16
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,27
|