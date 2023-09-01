***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2023 08:59
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190669
BIST
'
11:377.966
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,98
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3726,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0463
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7362
En Düşük
26,6058
11:3728,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0082
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:371.669,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.669,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,76
|1.025.277.243
|% -8,94
|
|AZTEK
|61,75
|163.937.084
|% -6,93
|
|ELITE
|35,12
|69.366.375
|% -5,74
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,90
|1.324.751.154
|% -5,34
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,30
|3.010.308.257
|% 1,56
|
|ASTOR
|140,40
|2.771.200.343
|% -2,50
|
|ALFAS
|157,00
|2.746.636.295
|% 8,65
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,82
|1.522.124.904
|% 2,68
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,13
|90.196.640
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,66
|1.798.790.529
|% -2,81
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6957
|26,7279
|% 0,14
|
|Euro
|28,9651
|28,9713
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,7720
|33,9413
|% 0,22
|
|Frank
|30,1593
|30,3410
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1045
|7,1401
|% 0,21
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.074
|-20,00
|
|Yarım
|5.489
|5.558
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.779
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,11
|0,14
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|0,23
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
-
11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, ISCTR
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, ISGSY, TATEN, CRFSA, ULAS, IZENR, BYDNR, OFSYM, TETMT, KZGYO