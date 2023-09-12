***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.09.2023 09:05
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194039
BIST
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13:058.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,55
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0526,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0528,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0543
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:051.658,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.658,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8806
|26,8843
|% 0,07
|
|Euro
|28,8440
|28,8504
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4147
|33,5823
|% -0,25
|
|Frank
|30,0134
|30,1942
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1431
|7,1790
|% 0,05
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.051
|11.118
|-35,00
|
|Yarım
|5.542
|5.582
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|0,58
|