***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2023 08:50
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194307
BIST
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10:238.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 70,71
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.234
10:2326,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0972
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2328,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0457
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:231.655,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.655,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EBEBK
|74,80
|35.655.215
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|230.220.812
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|28.926.706
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TDGYO
|13,65
|1.684.049
|% -6,57
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,15
|1.442.579.826
|% 1,66
|
|THYAO
|238,20
|856.354.127
|% 0,93
|
|ENKAI
|37,40
|812.551.533
|% -2,04
|
|KOZAL
|32,08
|714.398.541
|% 1,52
|
|KZGYO
|42,20
|703.866.365
|% -3,92
|
|AKGRT
|5,86
|235.191.127
|% 3,53
|
|YKBNK
|16,54
|556.890.209
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|282.232.114
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,33
|149.193.378
|% 1,91
|
|ZOREN
|4,95
|130.693.900
|% 0,61
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9319
|26,9377
|% 0,35
|
|Euro
|28,9563
|28,9608
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,4154
|33,5830
|% -0,15
|
|Frank
|30,0372
|30,2182
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1513
|7,1872
|% 0,15
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,56
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.032
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.588
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,21
|
Seans Raporu
10:21
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10:36PRKME
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10:35XU030
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10:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, BALAT
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10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ENKAI
-
10:35XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 054.00 milyon TL de