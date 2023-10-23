***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.10.2023 08:53
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208437
BIST
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13:187.545
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 34,65
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1828,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1096
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1829,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1064
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:181.784,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.784,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|INVES
|399,30
|203.035.135
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.139.600
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.775.283
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.823.437
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.604.111
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,30
|518.164.557
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,00
|69.922.244
|% -4,56
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,30
|4.154.656.211
|% 1,06
|
|TUPRS
|130,90
|1.956.461.645
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.415.378.753
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.217.429.029
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,20
|1.180.251.057
|% 2,65
|
|EKGYO
|6,98
|1.038.227.510
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,79
|804.107.353
|% 1,22
|
|ODAS
|12,12
|906.586.481
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,04
|69.667.057
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|165.873.433
|% 2,45
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0457
|28,0532
|% 0,39
|
|Euro
|29,7443
|29,7588
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,9634
|34,1337
|% 0,23
|
|Frank
|31,3093
|31,4979
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4585
|7,4959
|% 0,42
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|