***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2023 09:22
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evren Sarıçiçek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228274
BIST
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12:067.401
En Düşük
|Değişim
|: -2,07%
|| -156,38
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0629,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0609
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0632,3603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1334
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3603
En Düşük
31,9048
12:061.932,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.932,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.118.175
|% 7,61
|
|AKCNS
|141,50
|186.628.658
|% 6,63
|
|SKBNK
|5,67
|203.461.137
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.245.750
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.440.377
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.544.105
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.834.590
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.595.362.870
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.348.020.261
|% 0,55
|
|KBORU
|48,44
|875.062.939
|% 2,67
|
|ISCTR
|23,18
|825.803.601
|% -2,52
|
|AKBNK
|38,22
|797.465.372
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,81
|114.896.246
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,93
|253.944.776
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,18
|825.803.601
|% -2,52
|
|IHLAS
|1,00
|35.211.109
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|63.077.200
|% -3,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2651
|29,2716
|% 0,21
|
|Euro
|32,2540
|32,3603
|% 0,41
|
|Sterlin
|37,0591
|37,2450
|% 0,17
|
|Frank
|34,0470
|34,2521
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7814
|7,8205
|% 0,23
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|