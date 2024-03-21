***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.03.2024 09:04
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260862
BIST
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11:479.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 141,02
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4732,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 33,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4735,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0436
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:472.292,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,55
|Açılış
|: 2.292,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:43
|RYSAS
|35,22
|25.023.611
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|64.486.300
|% 9,97
|
|PKART
|83,30
|85.980.096
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|PEKGY
|17,42
|344.687.588
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,98
|1.151.763
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|THYAO
|284,25
|3.962.753.287
|% 2,16
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|ASELS
|58,15
|2.067.300.581
|% 3,93
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|TUPRS
|174,90
|1.312.301.338
|% 1,80
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|EKGYO
|10,98
|951.499.896
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,66
|467.887.251
|% 1,07
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4206
|32,4254
|% 0,17
|
|Euro
|35,3833
|35,4365
|% 0,15
|
|Sterlin
|42,1017
|42,3128
|% -0,42
|
|Frank
|36,8080
|36,9925
|% -1,29
|
|Riyal
|8,8006
|8,8447
|% -0,19
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,10
|911,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,58
|1.027,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,34
|86,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,61
|2.198,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:43
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11:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, QNBFL, KSTUR, PEKGY, BRMEN