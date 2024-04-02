***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2024 09:02
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evren Sarıçiçek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265517
BIST
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09:559.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,46
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.186
09:5532,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0210
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
09:5534,5542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1216
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
09:552.327,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -7,68
|Açılış
|: 2.327,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.326,12
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1093
|32,1575
|% -0,07
|
|Euro
|34,4937
|34,5542
|% -0,35
|
|Sterlin
|40,3629
|40,5652
|% -0,04
|
|Frank
|35,4620
|35,6398
|% -0,31
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,38
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|909,27
|910,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,43
|1.012,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,99
|87,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,73
|2.254,07
|% 0,66
|