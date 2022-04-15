***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2022 16:32
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021141
BIST
16:492.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,15
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
16:4914,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
16:4915,8410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0104
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
16:49928,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,23
|Açılış
|: 928,33
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler16:48
|IHAAS
|16,94
|18.326.713
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.440.107
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.333.910
|% 9,95
|
|MZHLD
|40,02
|16.764.631
|% 9,64
|
|ERSU
|4,91
|55.921.123
|% -7,36
|
|OYLUM
|2,31
|7.291.033
|% -5,33
|
|DAGHL
|15,62
|3.379.520
|% -5,10
|
|SELGD
|4,21
|2.091.112
|% -4,54
|
|PKART
|17,39
|11.059.817
|% -4,45
|
|GARAN
|13,81
|1.950.142.794
|% 0,80
|
|THYAO
|37,50
|1.670.684.132
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,94
|1.452.279.524
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,23
|1.125.015.512
|% 1,75
|
|HEKTS
|22,06
|1.039.943.110
|% -4,25
|
|EKGYO
|2,94
|1.452.279.524
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|546.838.680
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,23
|1.125.015.512
|% 1,75
|
|ODAS
|2,35
|484.534.446
|% 1,73
|
|GARAN
|13,81
|1.950.142.794
|% 0,80
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6347
|14,6367
|% 0,23
|
|Euro
|15,8242
|15,8476
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0557
|19,1513
|% 0,03
|
|Frank
|15,4541
|15,5472
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8891
|3,9086
|% 0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|4,34
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|2,10
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:01MERIT
Yüzde 4.14 oranında artışla 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 606 adet işlem
-
17:00NIBAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 695, 503 adet işlem
-
16:59NIBAS
Yüzde 4.21 oranında artışla 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 692, 219 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 25, 841.00 milyon TL de
-
16:58YUNSA
Yüzde 7.68 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 661 adet işlem