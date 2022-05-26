***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2022 22:22
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.05.2022
Tescil Tarihi
25.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.05.2022 10584
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2022 yılındaki hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi kapsamında Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032830
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0157
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1507
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05973,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,08
|Açılış
|: 973,69
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3407
|16,3489
|% -0,10
|
|Euro
|17,5309
|17,6202
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,5369
|20,6399
|% 0,10
|
|Frank
|16,9728
|17,0751
|% 0,22
|
|Riyal
|4,3433
|4,3650
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,62
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,98
|