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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.05.2022 22:22
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.05.2022
Tescil Tarihi
25.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.05.2022 10584
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2022 yılındaki hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi kapsamında Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. 
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032830


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Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,99 22,03 0,02  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,01  
B. Petrol 114 114 2,98  
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