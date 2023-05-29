***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2023Tescil Tarihi25.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.05.2023 10840Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2023 yılındaki hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi kapsamında Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.SaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154485BIST