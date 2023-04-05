***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarakek'teki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerinalınmış olupGenel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132074BIST