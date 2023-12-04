***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.12.2023 08:10
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Katılım Finans Endeksi'ne uygun olma amacına yönelik olarak 09.11.2023 tarihli 46 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla 4. Madde 17. bendinin
ek'teki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin
alınmış olup
23.12.2023 tarihili Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.
Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221727
BIST
'
10:538.001
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -25,16
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5328,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0308
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5331,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0236
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:531.923,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.923,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|95.567.274
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|36.075.414
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.217.404
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|323.027.323
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|137.346.214
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|KTLEV
|52,10
|109.087.609
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.896,00
|105.634.429
|% -7,51
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|260,50
|2.851.778.180
|% -0,10
|
|TUPRS
|154,50
|1.257.713.569
|% 0,78
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|EKGYO
|7,36
|356.385.412
|% 0,14
|
|ODAS
|11,22
|539.811.957
|% 3,79
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,35
|149.169.952
|% -2,03
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9137
|% 0,06
|
|Euro
|31,4181
|31,4297
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5485
|36,7318
|% -0,18
|
|Frank
|32,9488
|33,1473
|% -0,47
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|925,98
|928,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,33
|988,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,29
|% 0,66
|