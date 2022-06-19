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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme

19.06.2022 22:23
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Güncel ana sözleşmemiz ektedir. 
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2, 3, 4, 6, 9 05/08/2021 17/08/2021 10389



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038161


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
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Altın Gr. 1.023 1.023 -1,53  
Cumhuriyet 6.823 6.927 9,00  
Tam 6.800 6.910 -56,00  
Yarım 3.338 3.380 -27,00  
Çeyrek 1.672 1.689 -14,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,70 -0,01  
Gümüş Gr. 12,03 12,07 -0,02  
B. Petrol 114 114 -6,20  
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