***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme
19.06.2022 22:23
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel ana sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2, 3, 4, 6, 9 05/08/2021 17/08/2021 10389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038161
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3235
En Düşük
17,2675
17:5918,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,2190
En Düşük
18,1026
17:591.022,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.022,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.025,05
En Düşük
1.021,53
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2893
|17,3235
|% -0,01
|
|Euro
|18,1166
|18,2190
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0705
|21,1762
|% -0,20
|
|Frank
|17,7581
|17,8651
|% -0,13
|
|Riyal
|4,5943
|4,6174
|% -0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.800
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.338
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|-6,20
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem