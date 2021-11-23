***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
23.11.2021 22:43
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte verilmektedir
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979351
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0513,0150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2077
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1843
En Düşük
12,6792
18:0514,6370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1997
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
18:05758,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 19,46
|Açılış
|: 756,10
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9133
|13,0715
|% 2,06
|
|Euro
|14,5269
|14,7099
|% 1,89
|
|Sterlin
|17,5399
|17,6279
|% 2,51
|
|Frank
|14,0276
|14,1121
|% 2,49
|
|Riyal
|3,4948
|3,5123
|% 2,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|5,06
|
|Altın Gr.
|748
|748
|9,89
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|0,23
|
Seans Raporu
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