***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









-7.908.044 7.908.044 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.142 -16.761.896 -19.363.767 -19.363.767 0 -19.363.767Dönem Karı (Zararı)23 -2.564.729 -2.564.729 -2.564.729Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.142 -16.761.896 -16.799.038 -16.799.038 0 -16.799.038Sermaye Arttırımı23 45.562.404 0 0Dönem Sonu Bakiyeler54.437.596 502.311 42.843.098 -196.360 1.370.632 -43.889.235 -2.564.729 52.503.313 0 52.503.313Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 0 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037Transferler9.877.822 -9.877.822 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.129 -6.229.867 -6.229.867 0 -6.229.867Dönem Karı (Zararı)-6.219.738 -6.219.738 0 -6.219.738Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.129 -10.129 -10.129 0 -10.129Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -174.218 1.370.632 -17.249.517 -6.219.738 165.529.170 0 165.529.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.532.711 -177.298Dönem Karı (Zararı)-415.794 -1.340.345Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-415.794 -1.340.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.075.173 -2.903.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler172.380 -50.478Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-730.067 -330.893Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.006 -319.028Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-709.061 -11.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.462 39.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.462 62.595Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -74.664Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 52.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-434.076 -152.701Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-334.546 -992Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 608.606Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14.528 308.131Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-114.058 -1.068.446Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -1.096Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.426.418 -2.391.616Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -16.610Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler334.546 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.959.466 4.066.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.426.214 6.146.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.426.214 6.146.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.732 -103.640İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)65.768 -185.716İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.500 82.076Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.225.605 -205.890Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-550.448 642.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-340.994 -211.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-340.994 -211.556Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)269.159 -311.890Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-26.141 -274.633Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-26.141 -274.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.259 -215.509İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 992İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33.259 -216.501Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 188.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.456 -1.587.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.127 43.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-54.583 -1.631.071Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.531.501 -177.298Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.210 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI902.376 103.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 131.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 131.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.400 -27.431Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.400 -24.431Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.094.776 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.125.607 -3.037.105Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.037.105Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.037.105Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları355.637 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.769.970 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.495.272 -3.110.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.495.272 -3.110.834DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.061.762 3.526.496DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.557.034 415.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.841.967 24.061.762Ticari Alacaklar6.252.539 7.377.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.252.539 7.377.598Diğer Alacaklar1.109.819 283.693İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.109.819 283.693Stoklar9 8.650.644 8.650.644Peşin Ödenmiş Giderler10.635.301 1.147.157İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.635.301 1.147.157Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 0 40.793Diğer Dönen Varlıklar1.458.687 1.380.032İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.458.687 1.380.032ARA TOPLAM39.948.957 42.941.679TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.948.957 42.941.679DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar1.548.199 1.003.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.548.199 1.003.279Diğer Alacaklar77.201 73.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 77.201 73.941Stoklar9 104.530.056 105.636.304Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 20.900.000 20.900.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 15.114.080 15.627.367Maddi Duran Varlıklar16 87.526.797 87.340.100Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.030.681 1.298.454Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.573 110.361Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 85.573 110.361Peşin Ödenmiş Giderler645.666 242.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 645.666 242.048Ertelenmiş Vergi Varlığı31 9.539.540 4.226.958TOPLAM DURAN VARLIKLAR241.093.502 236.554.521TOPLAM VARLIKLAR281.042.459 279.496.200KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar283.646 55.277İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar283.646 55.277Banka Kredileri19 56.605 20.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 227.041 34.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 16.565.514 11.147.074Ticari Borçlar130.730 384.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 130.730 384.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 409.799 87.132Diğer Borçlar129.732 168.624İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 71.434 110.326Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.230.397 1.703.814Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 2.230.397 1.703.814Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)108.651 109.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 108.651 109.536Kısa Vadeli Karşılıklar4.905.806 4.931.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 17.318 43.460Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.888.488 4.888.488 4.149.007ARA TOPLAM28.886.336 22.737.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.886.336 22.737.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.805.555 79.902.078İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.805.555 79.902.078Banka Kredileri19 78.879.311 78.879.311Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 926.244 1.022.767Diğer Borçlar8.915 11.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.915 11.157Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6.654.998 4.997.780Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 6.654.998 4.997.780Uzun Vadeli Karşılıklar157.485 88.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 157.485 88.821TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.626.953 84.999.836TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER115.513.289 107.737.163ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar165.529.170 171.759.037Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 894.854 894.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.732.939 86.743.068Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)86.732.939 86.743.068Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 86.907.157 86.907.157Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -174.218 -164.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -17.249.517 -27.127.339Net Dönem Karı veya Zararı23 -6.219.738 9.877.822TOPLAM ÖZKAYNAKLAR165.529.170 171.759.037TOPLAM KAYNAKLAR281.042.459 279.496.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 423.729 6.667.784 0 6.667.784Satışların Maliyeti25 -513.286 -2.961.758 0 -2.961.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-89.557 3.706.026 0 3.706.026BRÜT KAR (ZARAR)-89.557 3.706.026 0 3.706.026Genel Yönetim Giderleri26 -8.051.776 -3.311.502 -4.452.145 -1.378.921Pazarlama Giderleri26 -77.938 -68.268 -72.980 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 3.760.254 5.045.862 2.609.310 784.284Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -618.764 -2.965.127 -165.467 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.077.781 2.406.991 -2.081.282 3.111.389Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 4.676 207.972 3.000 36.925TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28 -2.879.042 553.174 -3.576.827 -253.423FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.952.147 3.168.137 -5.655.109 2.894.891Finansman Gelirleri30 1.970.226 15.396 720.776 652Finansman Giderleri30 -5.547.022 -8.444.049 -2.754.020 -4.429.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.528.943 -5.260.516 -7.688.353 -1.533.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.309.205 2.695.787 1.884.409 309.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 5.309.205 2.695.787 1.884.409 309.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.219.738 -2.564.729 -5.803.944 -1.224.384DÖNEM KARI (ZARARI)-6.219.738 -2.564.729 -5.803.944 -1.224.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-6.219.738 -2.564.729 -5.803.944 -1.224.384Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.129 -37.142 -5.263 -17.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.129 -37.142 -5.263 -17.962Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 3.377 10.477 1.755 5.067Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23 0 -42.589 0 -21.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -13.506 -5.030 -7.018 -1.735Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.129 -37.142 -5.263 -17.962TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.229.867 -2.601.871 -5.809.207 -1.242.346Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32 -6.229.867 -2.601.871 -5.809.207 -1.242.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961819BIST