***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 -9.877.822Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.866 -420.660 -420.660 0 -420.660Dönem Karı (Zararı)-415.794 -415.794 0 -415.794Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.866 -4.866 -4.866 0 -4.866Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -168.955 1.370.632 -17.249.517 -415.794 171.338.377 0 171.338.377Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 -1.840.743 894.854 79.800.272 -176.971 1.370.632 -21.405.140 127.295.405 285.938.309 0 285.938.309Transferler127.295.405 -127.295.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-38.606.011 -42.727 -408.488 -408.488 0 -408.488Dönem Karı (Zararı)-3.558.164 41.798.414 41.798.414 0 41.798.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.606.011 -42.727 -42.206.902 0 -42.206.902Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-467.950 -467.950 -467.950 0 -467.950Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 -2.308.693 894.854 41.194.261 -219.698 1.370.632 -2.308.693 41.798.414 285.061.871 0 285.061.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.489.406 -2.532.711Dönem Karı (Zararı)41.798.414 -415.794Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 41.798.414 -415.794Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-63.699.492 -4.075.173Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 333.029 172.380Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-36.957.953 -730.067Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.340.584 -21.006Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -274.931 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -35.403.835 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 61.397 -709.061Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-29.845.487 8.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 546.371 8.462Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -30.391.858 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler139.956 -434.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 1.753 -334.546Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 1.334.387 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -573.153 14.528Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -623.031 -114.058Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30 -366.001 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.370.087 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 1.370.087 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.267.051 -3.426.418Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler31 359.826 334.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.588.328 1.959.466Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 4.010.469 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.446.282 1.426.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -38.446.282 1.426.214Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.473 -29.732İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 0 65.768İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -28.473 -95.500Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-15.625.888 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -15.625.888 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -7.915.575 1.225.605Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -66.194 -550.448Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.609.281 -340.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.609.281 -340.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -21.427 269.159Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler300.000 -26.141Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 300.000 -26.141Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.245 33.259İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 107.245 33.259Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 24.576.270 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-869.192 -47.456Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 161.109 7.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -1.030.301 -54.583Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-58.489.406 -2.531.501Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 0 -1.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI22.282.824 902.376Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.282.824 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 40.282.824 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -192.400Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -192.400Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 0 1.094.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.445.551 3.125.607Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-4.026.114 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları23 -4.026.114 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.630.188 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -13.630.188 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -172.950 355.637Ödenen Faiz30 -616.299 0Alınan Faiz30 0 2.769.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.652.133 1.495.272NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.652.133 1.495.272DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.298.393 24.061.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.646.260 25.557.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.646.260 58.298.393Finansal Yatırımlar3.660 4.014.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.660 4.014.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 3.660 4.014.129Ticari Alacaklar61.398.893 16.776.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.398.893 16.776.495Diğer Alacaklar1.732.559 1.714.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.732.559 1.714.593Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar19.719.545 10.220.087Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 19.719.545 10.220.087Peşin Ödenmiş Giderler217.067 150.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 217.067 150.323Diğer Dönen Varlıklar654.912 723.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 654.912 723.031ARA TOPLAM87.372.896 91.897.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.372.896 91.897.051DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 95.709 95.709İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 18.000.000 0Ticari Alacaklar345.194 347.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 345.194 347.316Diğer Alacaklar87.989 77.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 87.989 77.482Stoklar9 116.878.030 112.488.678Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 41.590.000 41.590.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 95.758.249 95.758.249Maddi Duran Varlıklar43.255.659 87.063.533Arazi ve Arsalar16 0 43.485.000Binalar16 40.081.074 40.282.824Taşıtlar16 2.087.125 2.142.125Mobilya ve Demirbaşlar16 1.087.460 1.153.584Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.947.573 1.268.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.057 68.212Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 58.057 68.212Diğer Duran Varlıklar189.440 193.123İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 189.440 193.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR318.205.900 338.951.083TOPLAM VARLIKLAR405.578.796 430.848.134KAYNAKLARalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.689.003 8.450.257Banka Kredileri19 5.581.429 8.009.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 107.574 441.107Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları670.357 6.119.179İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları670.357 6.119.179Banka Kredileri19 670.357 6.119.179Ticari Borçlar14.285.529 17.410.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 14.285.529 17.410.438Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 269.934 291.361Diğer Borçlar193.483 77.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 135.185 19.025Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.040.747 11.814.146Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 2.040.747 11.814.146Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.500 100.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 100.500 100.500Kısa Vadeli Karşılıklar2.707.632 2.713.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 12.643 18.839Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.694.989 2.694.989Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.617.761 4.054.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.617.761 4.054.131ARA TOPLAM28.574.946 51.031.163TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.574.946 51.031.163UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar78.351.842 82.141.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar78.351.842 82.141.955Banka Kredileri19 76.113.368 81.148.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 2.238.474 993.030Diğer Borçlar0 8.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 8.915Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar774.231 178.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 774.231 178.937Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 12.815.906 11.548.855TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.941.979 93.878.662TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.516.925 144.909.825ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar285.061.871 285.938.309Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 100.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.308.693 -1.840.743Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 894.854 894.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.974.563 79.623.301Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.974.563 79.623.301Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 41.194.261 79.800.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -219.698 -176.971Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 102.332.101 285.061.871 285.938.309TOPLAM KAYNAKLAR405.578.796 430.848.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 13.104.092 423.729Satışların Maliyeti25 -7.247.870 -513.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.856.222 -89.557BRÜT KAR (ZARAR)5.856.222 -89.557Genel Yönetim Giderleri26 -9.957.561 -3.599.631Pazarlama Giderleri26 -53.970 -4.958Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 3.031.330 1.150.944Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.324.827 -453.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.448.806 -2.996.499Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 49.082.303 1.676TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28 -4.422 697.785Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar29 1.370.087 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.999.162 -2.297.038Finansman Gelirleri30 711.964 1.249.450Finansman Giderleri30 -616.299 -2.793.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.094.827 -3.840.590Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.296.413 3.424.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -6.296.413 3.424.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.798.414 -415.794DÖNEM KARI (ZARARI)41.798.414 -415.794Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 41.798.414 -415.794Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.648.738 -4.866Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -43.622.611 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -55.489 -6.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.029.362 1.622Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23 5.029.362 1.622Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.648.738 -4.866TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.149.676 -420.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 3.149.676 -420.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025336BIST