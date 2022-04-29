***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 08:39
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 -9.877.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.866 -420.660 -420.660 0 -420.660
Dönem Karı (Zararı)
-415.794 -415.794 0 -415.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.866 -4.866 -4.866 0 -4.866
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -168.955 1.370.632 -17.249.517 -415.794 171.338.377 0 171.338.377
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -1.840.743 894.854 79.800.272 -176.971 1.370.632 -21.405.140 127.295.405 285.938.309 0 285.938.309
Transferler
127.295.405 -127.295.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.606.011 -42.727 -408.488 -408.488 0 -408.488
Dönem Karı (Zararı)
-3.558.164 41.798.414 41.798.414 0 41.798.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.606.011 -42.727 -42.206.902 0 -42.206.902
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-467.950 -467.950 -467.950 0 -467.950
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -2.308.693 894.854 41.194.261 -219.698 1.370.632 -2.308.693 41.798.414 285.061.871 0 285.061.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.489.406 -2.532.711
Dönem Karı (Zararı)
41.798.414 -415.794
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 41.798.414 -415.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-63.699.492 -4.075.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 333.029 172.380
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.957.953 -730.067
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.340.584 -21.006
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -274.931 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -35.403.835 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 61.397 -709.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-29.845.487 8.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 546.371 8.462
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -30.391.858 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
139.956 -434.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.753 -334.546
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.334.387 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -573.153 14.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -623.031 -114.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -366.001 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.370.087 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 1.370.087 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.267.051 -3.426.418
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
31 359.826 334.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.588.328 1.959.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 4.010.469 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.446.282 1.426.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -38.446.282 1.426.214
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.473 -29.732
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 0 65.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -28.473 -95.500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-15.625.888 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -15.625.888 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.915.575 1.225.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -66.194 -550.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.609.281 -340.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.609.281 -340.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -21.427 269.159
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
300.000 -26.141
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 300.000 -26.141
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.245 33.259
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 107.245 33.259
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 24.576.270 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-869.192 -47.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 161.109 7.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -1.030.301 -54.583
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.489.406 -2.531.501
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 0 -1.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.282.824 902.376
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.282.824 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 40.282.824 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -192.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -192.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 0 1.094.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.445.551 3.125.607
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.026.114 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -4.026.114 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.630.188 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -13.630.188 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -172.950 355.637
Ödenen Faiz
30 -616.299 0
Alınan Faiz
30 0 2.769.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.652.133 1.495.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.652.133 1.495.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.298.393 24.061.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.646.260 25.557.034
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.646.260 58.298.393
Finansal Yatırımlar
3.660 4.014.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.660 4.014.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 3.660 4.014.129
Ticari Alacaklar
61.398.893 16.776.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.398.893 16.776.495
Diğer Alacaklar
1.732.559 1.714.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.732.559 1.714.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
19.719.545 10.220.087
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 19.719.545 10.220.087
Peşin Ödenmiş Giderler
217.067 150.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 217.067 150.323
Diğer Dönen Varlıklar
654.912 723.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 654.912 723.031
ARA TOPLAM
87.372.896 91.897.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.372.896 91.897.051
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 18.000.000 0
Ticari Alacaklar
345.194 347.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 345.194 347.316
Diğer Alacaklar
87.989 77.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 87.989 77.482
Stoklar
9 116.878.030 112.488.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 41.590.000 41.590.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 95.758.249 95.758.249
Maddi Duran Varlıklar
43.255.659 87.063.533
Arazi ve Arsalar
16 0 43.485.000
Binalar
16 40.081.074 40.282.824
Taşıtlar
16 2.087.125 2.142.125
Mobilya ve Demirbaşlar
16 1.087.460 1.153.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.947.573 1.268.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.057 68.212
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 58.057 68.212
Diğer Duran Varlıklar
189.440 193.123
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 189.440 193.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.205.900 338.951.083
TOPLAM VARLIKLAR
405.578.796 430.848.134
KAYNAKLAR
alar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.689.003 8.450.257
Banka Kredileri
19 5.581.429 8.009.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 107.574 441.107
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
670.357 6.119.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
670.357 6.119.179
Banka Kredileri
19 670.357 6.119.179
Ticari Borçlar
14.285.529 17.410.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.285.529 17.410.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 269.934 291.361
Diğer Borçlar
193.483 77.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 135.185 19.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.040.747 11.814.146
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 2.040.747 11.814.146
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.500 100.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 100.500 100.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.707.632 2.713.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 12.643 18.839
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.694.989 2.694.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.617.761 4.054.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.617.761 4.054.131
ARA TOPLAM
28.574.946 51.031.163
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.574.946 51.031.163
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
78.351.842 82.141.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
78.351.842 82.141.955
Banka Kredileri
19 76.113.368 81.148.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 2.238.474 993.030
Diğer Borçlar
0 8.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 8.915
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
774.231 178.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 774.231 178.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 12.815.906 11.548.855
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.941.979 93.878.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.516.925 144.909.825
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.061.871 285.938.309
Ödenmiş Sermaye
23 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -2.308.693 -1.840.743
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 894.854 894.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.974.563 79.623.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.974.563 79.623.301
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 41.194.261 79.800.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -219.698 -176.971
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 102.332.101 285.061.871 285.938.309
TOPLAM KAYNAKLAR
405.578.796 430.848.134
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 13.104.092 423.729
Satışların Maliyeti
25 -7.247.870 -513.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.856.222 -89.557
BRÜT KAR (ZARAR)
5.856.222 -89.557
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.957.561 -3.599.631
Pazarlama Giderleri
26 -53.970 -4.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 3.031.330 1.150.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.324.827 -453.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.448.806 -2.996.499
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 49.082.303 1.676
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 -4.422 697.785
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
29 1.370.087 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.999.162 -2.297.038
Finansman Gelirleri
30 711.964 1.249.450
Finansman Giderleri
30 -616.299 -2.793.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.094.827 -3.840.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.296.413 3.424.796
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -6.296.413 3.424.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.798.414 -415.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.798.414 -415.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 41.798.414 -415.794
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.648.738 -4.866
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -43.622.611 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -55.489 -6.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.029.362 1.622
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 5.029.362 1.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.648.738 -4.866
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.149.676 -420.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 3.149.676 -420.660
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025336
BIST