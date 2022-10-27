***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 100.000.000 0 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 171.759.037Transferler9.877.822 -9.877.822 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -13.668 2.936.310 2.922.642 2.922.642Dönem Karı (Zararı)2.936.310 2.936.310 2.936.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -13.668 -13.668 -13.668Dönem Sonu Bakiyeler23 100.000.000 0 894.854 86.907.157 -177.757 1.370.632 -17.249.517 2.936.310 174.681.679 174.681.679Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 100.000.000 -1.840.743 894.854 79.800.272 -176.971 1.370.632 -21.405.140 127.295.405 285.938.309 285.938.309Transferler127.295.405 -127.295.405 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -27.284.211 -61.264 -3.558.164 50.277.067 19.373.428 19.373.428Dönem Karı (Zararı)50.277.067 50.277.067 50.277.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -27.284.211 -61.264 -3.558.164 -30.903.639 -30.903.639Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)23 -1.981.055 -7.647.312 -9.628.367 -9.628.367Dönem Sonu Bakiyeler23 100.000.000 -3.821.798 894.854 52.516.061 -238.235 1.370.632 94.684.789 50.277.067 295.683.370 295.683.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.321.403 -38.738.499Dönem Karı (Zararı)50.277.067 2.936.310Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 50.277.067 2.936.310Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.601.828 -21.387.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.778.969 139.224Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.412.330 996.808Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.578.466 998.539Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -274.931 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 364.428 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 76.639 -1.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-46.422.883 -9.388.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -109.437 -31.734Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.058.178Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -46.313.446 -6.298.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler136.959 -10.883.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -97.870 -63.704Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 797.591 -10.480.916Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 461.314 -160.044Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.024.076 -178.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.455.047 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 12.455.047 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 5.995.049 -2.035.223Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -132.639 -216.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.996.642 -20.327.867Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 4.010.276 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.689.038 -1.984.258İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 26.689.038 -1.984.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.760.725 -842.021İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.760.725 -842.021Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-72.144.445 -2.221.217Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -72.144.445 -2.221.217Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -36.769.968 -22.551.923Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -753.960 -9.795.287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.530.620 19.272.286İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.530.620 19.272.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 74.465 352.683Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler739.086 -10.363İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 739.086 -10.363Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 52.843.044 -885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.392.833 -2.546.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 73.654 -4.947.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -2.466.487 2.400.123Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.321.403 -38.779.292Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 0 40.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.417.236 1.682.757Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.000.000 -1.095.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.685.000 363.082Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 45.685.000 363.082Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.267.764 -598.716Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -25.267.764 -598.716Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 3.014.108FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.021.831 19.697.706İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-13.186.531 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları23 -13.186.531 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.300.000 9.532.792Kredilerden Nakit Girişleri19 8.300.000 9.532.792Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.442.861 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -14.442.861 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -41.148 516.816Ödenen Faiz30 -4.651.291 9.648.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.925.998 -17.358.036NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.925.998 -17.358.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.298.393 24.061.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.372.395 6.703.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.372.395 58.298.393Finansal Yatırımlar3.853 4.014.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.853 4.014.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 3.853 4.014.129Ticari Alacaklar22.315.948 16.776.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 22.315.948 16.776.495Diğer Alacaklar3.416.736 1.714.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.416.736 1.714.593Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar50.922.247 10.220.087Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 50.922.247 10.220.087Peşin Ödenmiş Giderler904.833 150.323İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 904.833 150.323Diğer Dönen Varlıklar429.442 723.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 429.442 723.031ARA TOPLAM104.365.454 91.897.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.365.454 91.897.051DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar95.709 95.709Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 95.709 95.709İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 18.000.000 0Ticari Alacaklar394.878 347.316İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 394.878 347.316Diğer Alacaklar136.064 77.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 136.064 77.482Stoklar9 132.110.614 112.488.678Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 30.535.000 41.590.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 67.468.249 95.758.249Maddi Duran Varlıklar65.218.321 87.063.533Arazi ve Arsalar16 0 43.485.000Binalar16 49.082.573 40.282.824Tesis, Makine ve Cihazlar16 593.080 0Taşıtlar16 13.056.674 2.142.125Mobilya ve Demirbaşlar16 969.566 1.153.584Diğer Maddi Duran Varlıklar16 1.516.428 0Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.838.360 1.268.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.636 68.212Diğer Haklar18 41.636 68.212Diğer Duran Varlıklar219.342 193.123İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 219.342 193.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR316.058.173 338.951.083TOPLAM VARLIKLAR420.423.627 430.848.134KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.319.321 8.450.257İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.319.321 8.450.257Banka Kredileri19 2.977.260 8.009.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 342.061 441.107Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 30.533.316 6.119.179Ticari Borçlar14.364.257 17.410.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 14.364.257 17.410.438Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 365.826 291.361Diğer Borçlar915.453 77.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 857.155 19.025Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 11.814.146Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 0 11.814.146Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.500 100.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 100.500 100.500Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.613.091 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.722.355 2.713.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 27.366 18.839Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.694.989 2.694.989Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.587.644 4.054.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.587.644 4.054.131ARA TOPLAM55.521.763 51.031.163TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.521.763 51.031.163UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar53.158.029 82.141.955İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar53.158.029 82.141.955Banka Kredileri19 51.537.522 81.148.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 1.620.507 993.030Diğer Borçlar7.415 8.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.415 8.915Uzun Vadeli Karşılıklar122.237 178.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 122.237 178.937Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 15.930.813 11.548.855TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.218.494 93.878.662TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.740.257 144.909.825ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar295.683.370 285.938.309Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 100.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -3.821.798 -1.840.743Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 894.854 894.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.277.826 79.623.301Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52.277.826 79.623.301Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 52.516.061 79.800.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -238.235 -176.971Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 94.684.789 -21.405.140Net Dönem Karı veya Zararı23 50.277.067 127.295.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR295.683.370 285.938.309TOPLAM KAYNAKLAR420.423.627 430.848.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 88.655.534 20.673.924 15.938.130 20.250.195Satışların Maliyeti25 -55.091.579 -12.715.359 -4.691.604 -12.202.073TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.563.955 7.958.565 11.246.526 8.048.122BRÜT KAR (ZARAR)33.563.955 7.958.565 11.246.526 8.048.122Genel Yönetim Giderleri26 -18.299.081 -11.458.269 -3.302.685 -3.406.493Pazarlama Giderleri26 -3.561.693 -1.093.941 -4.731 -1.016.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 3.822.012 7.240.065 743.505 3.479.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.951.357 -698.475 -182.101 -79.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.573.836 1.947.945 8.500.514 7.025.726Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 50.483.401 275.668 8.459.403 270.992TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri29 -29.681 -2.486.702 -3.139 392.340Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28 758.686 0 -1.085.664 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.786.242 -263.089 15.871.114 7.689.058Finansman Gelirleri30 2.094.792 6.759.370 307.479 4.789.144Finansman Giderleri30 -5.362.185 -5.591.112 -2.512.024 -44.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)61.518.849 905.169 13.666.569 12.434.112Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.241.782 2.031.141 -3.284.698 -3.278.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -3.296.119 0 -1.613.091 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -7.945.663 2.031.141 -1.671.607 -3.278.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.277.067 2.936.310 10.381.871 9.156.048DÖNEM KARI (ZARARI)50.277.067 2.936.310 10.381.871 9.156.048Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 50.277.067 2.936.310 10.381.871 9.156.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.345.475 -13.668 906.846 -3.539Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -30.829.617 0 1.036.543 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -79.563 -17.750 -13.629 -4.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.563.705 4.082 -116.068 705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 3.563.705 4.082 -116.068 705Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23 0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.345.475 -13.668 906.846 -3.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.931.592 2.922.642 11.288.717 9.152.509Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 22.931.592 2.922.642 11.288.717 9.152.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074902BIST