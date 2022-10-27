***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 21:49
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 100.000.000 0 894.854 86.907.157 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 171.759.037
Transferler
9.877.822 -9.877.822 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -13.668 2.936.310 2.922.642 2.922.642
Dönem Karı (Zararı)
2.936.310 2.936.310 2.936.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -13.668 -13.668 -13.668
Dönem Sonu Bakiyeler
23 100.000.000 0 894.854 86.907.157 -177.757 1.370.632 -17.249.517 2.936.310 174.681.679 174.681.679
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 100.000.000 -1.840.743 894.854 79.800.272 -176.971 1.370.632 -21.405.140 127.295.405 285.938.309 285.938.309
Transferler
127.295.405 -127.295.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -27.284.211 -61.264 -3.558.164 50.277.067 19.373.428 19.373.428
Dönem Karı (Zararı)
50.277.067 50.277.067 50.277.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -27.284.211 -61.264 -3.558.164 -30.903.639 -30.903.639
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23 -1.981.055 -7.647.312 -9.628.367 -9.628.367
Dönem Sonu Bakiyeler
23 100.000.000 -3.821.798 894.854 52.516.061 -238.235 1.370.632 94.684.789 50.277.067 295.683.370 295.683.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.321.403 -38.738.499
Dönem Karı (Zararı)
50.277.067 2.936.310
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 50.277.067 2.936.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.601.828 -21.387.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.778.969 139.224
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.412.330 996.808
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.578.466 998.539
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -274.931 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 364.428 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 76.639 -1.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-46.422.883 -9.388.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -109.437 -31.734
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.058.178
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -46.313.446 -6.298.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
136.959 -10.883.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -97.870 -63.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 797.591 -10.480.916
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 461.314 -160.044
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.024.076 -178.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.455.047 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 12.455.047 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 5.995.049 -2.035.223
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -132.639 -216.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.996.642 -20.327.867
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 4.010.276 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.689.038 -1.984.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 26.689.038 -1.984.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.760.725 -842.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.760.725 -842.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-72.144.445 -2.221.217
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -72.144.445 -2.221.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -36.769.968 -22.551.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -753.960 -9.795.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.530.620 19.272.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.530.620 19.272.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 74.465 352.683
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
739.086 -10.363
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 739.086 -10.363
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 52.843.044 -885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.392.833 -2.546.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 73.654 -4.947.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -2.466.487 2.400.123
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.321.403 -38.779.292
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 0 40.793
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.417.236 1.682.757
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.000.000 -1.095.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.685.000 363.082
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 45.685.000 363.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.267.764 -598.716
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -25.267.764 -598.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 3.014.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.021.831 19.697.706
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-13.186.531 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -13.186.531 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.300.000 9.532.792
Kredilerden Nakit Girişleri
19 8.300.000 9.532.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.442.861 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -14.442.861 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -41.148 516.816
Ödenen Faiz
30 -4.651.291 9.648.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.925.998 -17.358.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.925.998 -17.358.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.298.393 24.061.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.372.395 6.703.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.372.395 58.298.393
Finansal Yatırımlar
3.853 4.014.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.853 4.014.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 3.853 4.014.129
Ticari Alacaklar
22.315.948 16.776.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.315.948 16.776.495
Diğer Alacaklar
3.416.736 1.714.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.416.736 1.714.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
50.922.247 10.220.087
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 50.922.247 10.220.087
Peşin Ödenmiş Giderler
904.833 150.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 904.833 150.323
Diğer Dönen Varlıklar
429.442 723.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 429.442 723.031
ARA TOPLAM
104.365.454 91.897.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.365.454 91.897.051
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.709 95.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 95.709 95.709
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 18.000.000 0
Ticari Alacaklar
394.878 347.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 394.878 347.316
Diğer Alacaklar
136.064 77.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 136.064 77.482
Stoklar
9 132.110.614 112.488.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 30.535.000 41.590.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 67.468.249 95.758.249
Maddi Duran Varlıklar
65.218.321 87.063.533
Arazi ve Arsalar
16 0 43.485.000
Binalar
16 49.082.573 40.282.824
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 593.080 0
Taşıtlar
16 13.056.674 2.142.125
Mobilya ve Demirbaşlar
16 969.566 1.153.584
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16 1.516.428 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.838.360 1.268.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.636 68.212
Diğer Haklar
18 41.636 68.212
Diğer Duran Varlıklar
219.342 193.123
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 219.342 193.123
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
316.058.173 338.951.083
TOPLAM VARLIKLAR
420.423.627 430.848.134
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.319.321 8.450.257
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.319.321 8.450.257
Banka Kredileri
19 2.977.260 8.009.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 342.061 441.107
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 30.533.316 6.119.179
Ticari Borçlar
14.364.257 17.410.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.364.257 17.410.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 365.826 291.361
Diğer Borçlar
915.453 77.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 58.298 58.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 857.155 19.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 11.814.146
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 0 11.814.146
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.500 100.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 100.500 100.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.613.091 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.722.355 2.713.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 27.366 18.839
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.694.989 2.694.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.587.644 4.054.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.587.644 4.054.131
ARA TOPLAM
55.521.763 51.031.163
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.521.763 51.031.163
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.158.029 82.141.955
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.158.029 82.141.955
Banka Kredileri
19 51.537.522 81.148.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.620.507 993.030
Diğer Borçlar
7.415 8.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.415 8.915
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.237 178.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 122.237 178.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 15.930.813 11.548.855
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.218.494 93.878.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.740.257 144.909.825
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
295.683.370 285.938.309
Ödenmiş Sermaye
23 100.000.000 100.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -3.821.798 -1.840.743
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 894.854 894.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.277.826 79.623.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.277.826 79.623.301
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 52.516.061 79.800.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -238.235 -176.971
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.370.632 1.370.632
Yasal Yedekler
23 1.370.632 1.370.632
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 94.684.789 -21.405.140
Net Dönem Karı veya Zararı
23 50.277.067 127.295.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
295.683.370 285.938.309
TOPLAM KAYNAKLAR
420.423.627 430.848.134
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 88.655.534 20.673.924 15.938.130 20.250.195
Satışların Maliyeti
25 -55.091.579 -12.715.359 -4.691.604 -12.202.073
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.563.955 7.958.565 11.246.526 8.048.122
BRÜT KAR (ZARAR)
33.563.955 7.958.565 11.246.526 8.048.122
Genel Yönetim Giderleri
26 -18.299.081 -11.458.269 -3.302.685 -3.406.493
Pazarlama Giderleri
26 -3.561.693 -1.093.941 -4.731 -1.016.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 3.822.012 7.240.065 743.505 3.479.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.951.357 -698.475 -182.101 -79.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.573.836 1.947.945 8.500.514 7.025.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 50.483.401 275.668 8.459.403 270.992
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 -29.681 -2.486.702 -3.139 392.340
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 758.686 0 -1.085.664 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.786.242 -263.089 15.871.114 7.689.058
Finansman Gelirleri
30 2.094.792 6.759.370 307.479 4.789.144
Finansman Giderleri
30 -5.362.185 -5.591.112 -2.512.024 -44.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.518.849 905.169 13.666.569 12.434.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.241.782 2.031.141 -3.284.698 -3.278.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -3.296.119 0 -1.613.091 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -7.945.663 2.031.141 -1.671.607 -3.278.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.277.067 2.936.310 10.381.871 9.156.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.277.067 2.936.310 10.381.871 9.156.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 50.277.067 2.936.310 10.381.871 9.156.048
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.345.475 -13.668 906.846 -3.539
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -30.829.617 0 1.036.543 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -79.563 -17.750 -13.629 -4.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.563.705 4.082 -116.068 705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 3.563.705 4.082 -116.068 705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.345.475 -13.668 906.846 -3.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.931.592 2.922.642 11.288.717 9.152.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 22.931.592 2.922.642 11.288.717 9.152.509
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074902
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