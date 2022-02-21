***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Takvim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2021 dönemi yıllık finansal raporlarımızı 24.02.2022 tarihinde KAP platformunda yayınlayacağımızı, hissedarlarımızdan gelen sorular üzerine kamuoyuna bildiririz.SaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.ŞDönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2021 31/12/2021 24/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003057BIST