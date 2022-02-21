***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Takvim
21.02.2022 09:51
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2021 dönemi yıllık finansal raporlarımızı 24.02.2022 tarihinde KAP platformunda yayınlayacağımızı, hissedarlarımızdan gelen sorular üzerine kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 24/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003057
BIST
17:142.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,02
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:1413,6453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:1415,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0160
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:14831,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,24
|Açılış
|: 831,23
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DERHL
|5,72
|26.770.644
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.001.463
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.231.483
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|6.930.943
|% 9,90
|
|KARSN
|3,94
|589.547.697
|% 8,54
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.119.157
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.256.464
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,32
|4.107.477.406
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|1.141.297.289
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,05
|960.134.494
|% 0,50
|
|EREGL
|28,40
|891.154.768
|% 0,21
|
|GARAN
|11,79
|802.074.365
|% -0,42
|
|YKBNK
|4,05
|960.134.494
|% 0,50
|
|KARSN
|3,94
|589.547.697
|% 8,54
|
|THYAO
|29,32
|4.107.477.406
|% -0,27
|
|ODAS
|1,35
|171.881.000
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,30
|237.525.327
|% -1,29
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6401
|13,6496
|% 0,01
|
|Euro
|15,4717
|15,4840
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,5138
|18,6066
|% 0,07
|
|Frank
|14,8179
|14,9071
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6271
|3,6453
|% 0,02
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,69
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|5.534
|5.617
|-6,00
|
|Tam
|5.506
|5.643
|-8,53
|
|Yarım
|2.661
|2.730
|-4,13
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,11
|92,11
|0,72
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:26PAPIL
Yüzde 7.04 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 746, 952 adet işlem
-
17:24SELEC
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 416 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 2, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 21, 857.00 milyon TL de
-
17:21TURGG
Yüzde 4.91 oranında artışla 179.40 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 996 adet işlem
-
17:20AYEN
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 628 adet işlem