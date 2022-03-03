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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

03.03.2022 09:43
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

KUYAŞ 2022 Geleceğe Dönük Beklentiler
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, şirketimizin  2022 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine yer verilmiştir.
Aşağıda yer verilen 2022 yılına ait beklentiler, yönetimin performans ölçümü için kullandığı ileriye dönük finansal tahminlerini içermektedir. 
- 2021 yıl sonunda seviyesi %80 olan BORSA  KULE projemiz bugün itibari ile %95 seviyesine ulaşmıştır 30 gün içerisinde iskan işlemleri başlatılacak ve akabinde Haziran  ayı itibari ile atölyeler imalata başlayacaktır.
Borsa kule projemizin kaba inşaatı 2 yıl önceki maliyetler ile yapılmış geri kalan işlerin tamamı 2021 yılı başında anahtar teslim  verilmiştir bu sayede projemiz son dönem maliyet artışlarından etkilenmemiştir. Satış fiyatları günümüz fiyatları ile yapıldığı düşünüldüğünde maliyetlerin eski olması şirket karlığına büyük katkı sağlamıştır.
Borsa kule projesi toplam satılabilir alanı 14.875 m2 dir.
Yönetim kurulu kararı olarak 2850 m2 lik kısmı kiraya verilmek üzere satıştan çekilmiştir.
Geriye kalan 12.025 m2 lik kısmının pazarlama ekibimiz tarafından satışı devam etmektedir.
Bölgede yer alan muadil atölye  projelerinde M2 kira bedelleri 12 $/m2 – 18$/m2 arasındadır.
Bu bilgiler ışığında şirketimizin yıllık kira geliri ( o
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PKENT 374,00 16.117.340 % 10,00  
ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
OZGYO 2,00 36.103.417 % 9,89  
EUHOL 3,50 2.115.027 % 9,37  
KOZAL 127,20 871.712.323 % 8,53  
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Dolar 14,1360 14,1377 % 0,34  
Euro 15,6901 15,7358 % 0,17  
Sterlin 18,8366 18,9310 % 0,08  
Frank 15,2988 15,3910 % 0,34  
Riyal 3,7562 3,7750 % 0,32  
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14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 11,34  
Altın Gr. 881 881 8,82  
Cumhuriyet 5.832 5.920 16,00  
Tam 5.813 5.958 31,36  
Yarım 2.809 2.882 15,16  
Çeyrek 1.409 1.441 7,58  
Gümüş.Ons 25,35 25,37 0,09  
Gümüş Gr. 11,55 11,56 0,11  
B. Petrol 115 115 2,07  
Seans Raporu 14:51
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