***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKUYAŞ 2022 Geleceğe Dönük BeklentilerSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 2022 yıl sonu beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine yer verilmiştir.Aşağıda yer verilen 2022 yılına ait beklentiler, yönetimin performans ölçümü için kullandığı ileriye dönük finansal tahminlerini içermektedir.- 2021 yıl sonunda seviyesi %80 olan BORSA KULE projemiz bugün itibari ile %95 seviyesine ulaşmıştır 30 gün içerisinde iskan işlemleri başlatılacak ve akabinde Haziran ayı itibari ile atölyeler imalata başlayacaktır.Borsa kule projemizin kaba inşaatı 2 yıl önceki maliyetler ile yapılmış geri kalan işlerin tamamı 2021 yılı başında anahtar teslim verilmiştir bu sayede projemiz son dönem maliyet artışlarından etkilenmemiştir. Satış fiyatları günümüz fiyatları ile yapıldığı düşünüldüğünde maliyetlerin eski olması şirket karlığına büyük katkı sağlamıştır.Borsa kule projesi toplam satılabilir alanı 14.875 m2 dir.Yönetim kurulu kararı olarak 2850 m2 lik kısmı kiraya verilmek üzere satıştan çekilmiştir.Geriye kalan 12.025 m2 lik kısmının pazarlama ekibimiz tarafından satışı devam etmektedir.Bölgede yer alan muadil atölye projelerinde M2 kira bedelleri 12 $/m2 – 18$/m2 arasındadır.Bu bilgiler ışığında şirketimizin yıllık kira geliri ( o