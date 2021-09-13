***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.08.2021Genel Kurul Tarihi 13.09.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış.2 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması.3 - Dilek ve Temenniler.4 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olaganustu Genel Kurul Tarih Bildirim.pdf - İlan MetniEK: 2 Olaganustuu Genel Kurul Gundem Maddesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olagganuustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 olaganustu_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.09.2021 tarih ve 67143079 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 16/08/2021 tarihinde başvurusu yapılan ve 16/08/2021 tarih 10338 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 17.08.2021 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 1.914.976 payın asaleten, 24.777.148 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 26.692.124 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım bulunmamaktadır.T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Nazan KAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Evren SARIÇİCEK açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Toplantı Başkanlığının oluşumu için bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Toplantı Başkanlığına Yavuz Selim TETİK, Oy Yazmanlığına Murat AÇIKGÖZ ve Oy Saymanlığına Engin KARATOP oy birliği ile seçildi.2) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.08.2021 tarihli E-29833736-115.01-9688 sayı numaralı yazısı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alperen ODABAŞI VE Ferudun ÇAVUŞER oy birliği ile seçildi.3) Dilek ve Temennilere geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.4) Başka gündem maddesi olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul 11:50 itibariyle kapatıldı.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 13.09.2021.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun 13.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.09.2021 Pazartesi günü, Saat 11:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963409BIST