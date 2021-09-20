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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2021 18:22



***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.08.2021
Genel Kurul Tarihi 13.09.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış.
2 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması.
3 - Dilek ve Temenniler.
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Tarih Bildirim.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olaganustuu Genel Kurul Gundem Maddesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olagganuustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 olaganustu_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.09.2021 tarih ve 67143079 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin Denetim ve Gözetiminde toplanıldı.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 16/08/2021 tarihinde başvurusu yapılan ve 16/08/2021 tarih 10338 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 17.08.2021 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 1.914.976 payın asaleten, 24.777.148 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 26.692.124 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım bulunmamaktadır.
T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Nazan KAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Evren SARIÇİCEK açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Toplantı Başkanlığının oluşumu için bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Toplantı Başkanlığına Yavuz Selim TETİK, Oy Yazmanlığına Murat AÇIKGÖZ ve Oy Saymanlığına Engin KARATOP oy birliği ile seçildi.
2) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.08.2021 tarihli E-29833736-115.01-9688 sayı numaralı yazısı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alperen ODABAŞI VE Ferudun ÇAVUŞER oy birliği ile seçildi.
3) Dilek ve Temennilere geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
4) Başka gündem maddesi olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul 11:50 itibariyle kapatıldı.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.09.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 13.09.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 13.09.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.09.2021 Pazartesi günü, Saat 11:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonuçları 20.09.2021 tarihli 10412 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 164664 sıra numarasıyla yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964598


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