***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Toplantısı Duyurusu ve Gündemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Tarihi 07.05.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)Gündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,4 - 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,9 - 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,13 - Dilek ve Temenniler,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Tarih Bildirimi.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021147BIST