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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2022 16:35
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Tarihi 07.05.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tarih Bildirimi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021147


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