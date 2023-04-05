***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Toplantısı Duyurusu ve Gündemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 04.04.2023Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 31.12.2022 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 9-6. Maddesinin, "Toplantı Yeri, Bildirimi ve Hükümet Komiseri Bulundurulması" başlıklı 11-2. Maddelerinin tadillerinin görüşülerek karara bağlanması8 - 2022 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması10 - 2023 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi15 - Dilek ve Temenniler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 04.04.2023 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.04.2023 Perşembe günü, Saat 14:30'da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132083BIST