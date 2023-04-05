***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2023 16:37
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.04.2023
Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 31.12.2022 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 9-6. Maddesinin, "Toplantı Yeri, Bildirimi ve Hükümet Komiseri Bulundurulması" başlıklı 11-2. Maddelerinin tadillerinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2022 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
10 - 2023 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
15 - Dilek ve Temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.04.2023 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.04.2023 Perşembe günü, Saat 14:30'da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul adresinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132083
BIST