***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
05.07.2022 12:47
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız Kuyaş Yatırım A.Ş'nin Kuyumcukent Atölye ve Mağaza Blokları'nın (Kuyumcukent AVM) yönetim hizmetlerini yürüten KİAŞ ile herhangi bir bağı yoktur. Kuyaş Yatırım A.Ş aidat, otopark vb ödemelerden herhangi bir şekilde gelir elde etmemektedir. Kamuoyunda son birkaç gündür yoğun şekilde görülen "Kuyumcukent AVM'de otopark ve aidat ücretlerine yapılan protestolar" bu bakımdan firmamızı bağlamamakta ve faaliyetlerimize olumlu veya olumsuz etki etmemektedir. Kamuoyuna duyurulur Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041488
BIST
14:032.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,70
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:0316,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1662
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9924
En Düşük
16,7799
14:0317,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0361
|Açılış
|: 17,5000
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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17,6240
En Düşük
17,4582
14:03983,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,65
|Açılış
|: 983,43
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:03
|OYAYO
|10,40
|10.814.962
|% 9,36
|
|GZNMI
|45,86
|20.373.720
|% 8,98
|
|CANTE
|43,08
|32.002.168
|% 7,70
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.062.891
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.926.218
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,06
|2.253.055.553
|% -1,30
|
|HEKTS
|30,48
|945.933.891
|% 5,83
|
|EREGL
|25,96
|853.869.951
|% 0,00
|
|SISE
|21,22
|805.657.128
|% 0,09
|
|SASA
|40,44
|803.519.605
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,85
|778.312.767
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,29
|533.398.786
|% 0,23
|
|ODAS
|2,79
|293.498.744
|% 2,20
|
|TSKB
|1,99
|115.845.820
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,48
|218.943.298
|% 1,82
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9841
|16,9924
|% 0,99
|
|Euro
|17,4792
|17,5007
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,3514
|20,4535
|% 0,33
|
|Frank
|17,5236
|17,6292
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5097
|4,5323
|% 0,97
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.575
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.218
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,50
|