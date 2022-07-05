***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız Kuyaş Yatırım A.Ş'nin Kuyumcukent Atölye ve Mağaza Blokları'nın (Kuyumcukent AVM) yönetim hizmetlerini yürüten KİAŞ ile herhangi bir bağı yoktur. Kuyaş Yatırım A.Ş aidat, otopark vb ödemelerden herhangi bir şekilde gelir elde etmemektedir. Kamuoyunda son birkaç gündür yoğun şekilde görülen "Kuyumcukent AVM'de otopark ve aidat ücretlerine yapılan protestolar" bu bakımdan firmamızı bağlamamakta ve faaliyetlerimize olumlu veya olumsuz etki etmemektedir. Kamuoyuna duyurulur Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041488BIST