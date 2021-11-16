***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBakırköy Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021- 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla,Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978110BIST