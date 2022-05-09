***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar/Zarar kullanımı hakkında Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KUYAS, TREKYAS00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KUYAS, TREKYAS00018 0 0Ek Açıklamalar2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması maddesi uyarınca önceki dönemlere ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKUYAŞ YATIRIM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.370.631,88* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 127.295.405 31.686.253,964. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 127.295.405 31.686.253,966. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 21.405.140 37.453.481,237. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.364.770,25 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 99.525.494,75 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 99.525.494,75 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.Kamuoyuna arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027714BIST