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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.05.2022 12:28
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar/Zarar kullanımı hakkında Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KUYAS, TREKYAS00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KUYAS, TREKYAS00018 0 0

Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması maddesi uyarınca önceki dönemlere ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.370.631,88

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 127.295.405 31.686.253,96
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 127.295.405 31.686.253,96
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 21.405.140 37.453.481,23
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 6.364.770,25 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 99.525.494,75 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 99.525.494,75 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir.
Kamuoyuna arz ederiz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027714


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Altın Ons 1.861 1.862 7,32  
Altın Gr. 912 912 13,06  
Cumhuriyet 6.167 6.261 45,00  
Tam 6.143 6.299 47,63  
Yarım 2.969 3.047 23,04  
Çeyrek 1.489 1.524 11,52  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 0,08  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 0,15  
B. Petrol 105 105 -1,25  
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