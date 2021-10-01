***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı-Nazım Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Evren Sarıçiçek, Yönetim Kurulu Üyesi-Deniz Uçankale, Yönetim Kurulu Üyesi-Bünyamin Samet Özşahin, Yönetim Kurulu Üyesi-Ekrem Korkmaz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Ferudun Çavuşer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Alperen Odabaşıİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu - D- Şirket Faaliyetleri ve Faliyetlere İlişkin Önemli GelişmelerYönetim kurulu başkanının adıNazım Özdemirİcra başkanı / genel müdürün adıEvren SarıçiçekYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi söz konusu değildir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın Yönetim Kurulu Üyesi Edindirme Politikası mevcut değildir. Çalışmalar devam etmektedir.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1, %14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966076BIST