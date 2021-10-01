***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
01.10.2021 15:20
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı-Nazım Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Evren Sarıçiçek, Yönetim Kurulu Üyesi-Deniz Uçankale, Yönetim Kurulu Üyesi-Bünyamin Samet Özşahin, Yönetim Kurulu Üyesi-Ekrem Korkmaz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Ferudun Çavuşer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Alperen Odabaşı
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu - D- Şirket Faaliyetleri ve Faliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Yönetim kurulu başkanının adı
Nazım Özdemir
İcra başkanı / genel müdürün adı
Evren Sarıçiçek
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi söz konusu değildir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Edindirme Politikası mevcut değildir. Çalışmalar devam etmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1, %14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966076
BIST