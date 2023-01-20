***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.01.2023 09:31
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 19.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-14543 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103328
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
0
En Düşük
0
18:0518,8015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0302
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.164,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|12,40
|6.608.718
|% 2,48
|
|GLBMD
|11,65
|5.346.045
|% 2,01
|
|CMENT
|67,10
|378.663
|% 1,67
|
|EMNIS
|43,50
|701.001
|% 1,64
|
|ANSGR
|18,83
|9.377
|% 1,24
|
|ALFAS
|258,90
|533.334
|% -0,23
|
|ARENA
|19,32
|78.884
|% -0,05
|
|ONCSM
|54,70
|2.783.300
|% 0,00
|
|OZSUB
|18,15
|42.068.969
|% 0,00
|
|SNICA
|27,98
|102.099.201
|% 0,00
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 0,00
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 0,00
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|TUPRS
|584,10
|3.811.592.187
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,85
|559.876.567
|% 0,00
|
|PETKM
|18,05
|2.843.051.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7969
|18,8017
|% 0,07
|
|Euro
|20,3665
|20,3737
|% 0,14
|
|Sterlin
|23,1843
|23,3006
|% -0,10
|
|Frank
|20,4256
|20,5486
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,39
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.898
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.848
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,22
|