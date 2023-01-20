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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.01.2023 09:31
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

         Borsa İstanbul tarafından 19.01.2023 tarih ve E-18454353-100.06-14543 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Kuyaş Yatırım A.Ş 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103328


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Tam 7.898 7.962 -26,00  
Yarım 3.848 3.896 -13,00  
Çeyrek 1.930 1.948 -6,00  
Gümüş.Ons 23,92 23,95 0,07  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 0,06  
B. Petrol 86,38 86,38 0,22  
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