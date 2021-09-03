***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1 – Şirketimiz Dikmen Mah. 666 Cad. N9/1 Çankaya/ANKARA adresinde şube açılmasına,2 - Şube ünvanının "KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ – ANKARA ŞUBESİ" olmasına,3 – Merkezden şubeye her hangi bir sermaye tahsis edilmesine gerek olmadığına,Ticaret siciline kayıt ,tescil ve ilanı ile gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961821BIST